Украина получила от Израиля комплекс Patriot. Он «уже месяц работает», - Зеленский
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Переданный Израилем зенитный ракетный комплекс Patriot «уже месяц работает» в Украине, заявил на брифинге украинский президент Владимир Зеленский, передат «Украинская правда».

Еще две системы Patriot, по словам Зеленского, Украина должна получить до конца осени. От дальнейшего обсуждения темы Patriot Зеленский отказался, пишет издание.

«РБК-Украина» отмечает, что еще два комплекса Patriot, которые упомянул Зеленский, предоставит Украине не Израиль, а другие страны. Скорее всего, пишет издание, речь идет о Германии.

О планах Израиля передать Украине Patriot впервые сообщалось еще в июне 2024 года. Речь шла о комплексах, которые в 1990-х годах Израилю поставили США, а теперь их снимают с вооружения. Тогда Financial Times писала, что Украина может получить до восьми комплексов PatriotPatriot — именно столько собирается списать Армия Израиля.

