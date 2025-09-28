экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Россия нанесла массированный удар по Украине, в Киеве четверо погибших

CentralAsia (CA) -  Российские военные в ночь на 28 сентября провели массированную атаку городов Украины. Основные удары пришлись на Киев, Киевскую область и Запорожье, сообщает «РБК-Украина».

По данным властей Украины, атака велась ракетами «Калибр» и «Кинжал», а также дронами «Шахед». 

Президент Владимир Зеленский заявил, что в общей сложности были запущены почти 500 дронов и около 40 ракет.

В Киеве падение обломков зафиксировали в пяти районах. В Соломенском районе частично разрушен пятиэтажный дом, а также загорелось здание Института кардиологии. Глава военной администрации города Тимур Ткаченко сообщил о четырех погибших и десяти раненых.

В Киевской области под удар попали Бучанский, Фастовский, Белоцерковский и Обуховский район. Ранения, по данным властей, получили 27 человек.

В Запорожье, как сообщили в ГСЧС Украины, в результате удара начался пожар в жилом многоэтажном доме. Как сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, пострадали 27 человек.

Российские военные на момент публикации обстрел не комментировали.

