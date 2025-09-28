Россия и США проведут осенью третий раунд переговоров, - Лавров

CentralAsia (CA) - Россия и США договорились провести осенью третий раунд переговоров по так называемым «дипломатическим раздражителям», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, этот вопрос обсуждался на переговорах с госсекретарем США Марко Рубио.

«Наш диалог про визы, про функционирование посольств, про собственность, про другие аспекты повседневного функционирования наших дипломатических представительств ведется»,— добавил Лавров на пресс-конференции по итогам выступления на Генассамблее ООН.

Министр напомнил, что с начала года делегации России и США провели два раунда переговоров. Они прошли в Эр-Рияде и Стамбуле соответственно. В августе на Аляске также состоялись переговоры президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.