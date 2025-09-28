экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ООН возобновила санкции против Ирана после десятилетнего перерыва
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  ООН восстановила санкции против Ирана из-за ядерной программы страны. Ограничения начали действовать с 28 сентября после десятилетнего перерыва, сообщает «Би-би-си».

Санкции были восстановлены после того, как 26 сентября в Совбезе ООН была отклонена резолюция об их шестимесячной отсрочке, предложенная Россией и Китаем. За резолюцию проголосовали четыре страны, еще девять были против, две воздержались.

Совбез ООН ввел санкции против Ирана из-за его ядерной программы в 2006 году, затем они несколько раз ужесточались. В 2015 году были достигнуты договоренности, по которым Тегеран обещал ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие ограничений, и с января 2016 года санкции официально были отменены.

Механизм восстановления санкций был запущен Великобританией, Германией и Францией в августе 2025 года. Они обвинили Иран в «упорном и существенном невыполнении своих обязательств» по сделке 2015 года.

Израиль в июне 2025 года при поддержке США в течение нескольких дней наносил удары по иранским ядерным объектам. После этих атак власти Ирана приостановили сотрудничество с Международным агентством по ядерной энергетике (МАГАТЭ).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com