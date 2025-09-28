Десятки делегатов покинули зал перед выступлением премьера Израиля Нетаньяху на Генассамблее ООН

CentralAsia (CA) - Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу освистали 26 сентября на заседании Недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Пока Нетаниягу шел к трибуне, аплодисменты сменились криками и даже свистом. В то время как некоторые хлопали израильскому премьеру стоя, значительная часть присутствующих покинула помещение. В результате Нетаниягу выступил перед почти пустым залом.

Несмотря на протесты, Нетаньяху продолжил выступление. В своей речи он отметил, что сектор Газа окружен динамиками, из которых звучит его обращение к мировому сообществу. Израильский премьер призвал боевиков ХАМАС сложить оружие и отпустить заложников. По его словам, Израиль защищает не только себя, но и Европу с Америкой от «варваров у ворот».

Биньямин Нетаньяху также обвинил в антисемитизме государства, которые признали государственность Палестины. За неделю такое решение приняли власти Великобритании, Франции, Канады и Австралии.