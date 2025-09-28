Действующий спикер парламента Монголии избран председателем МНП

Амарбаясгалан сидит, Занданшатар докладывает

CentralAsia (MNG) - VIII сессия Конференции Монгольской народной партии (МНП) завершила работу 28 сентября в 8 часов утра.

В начале сессии Счетная комиссия утвердила порядок голосования, оговорив, что если ни один из кандидатов не наберет две трети голосов, то основной претендент выйдет во второй тур.

В первом туре кандидат Амарбаясгалан Дашзэгвэ (действующий спикер парламента) набрал 58% голосов, а Занданшатар Гомбожав (действующий премьер-министр страны) – 14,3%. Однако перед вторым туром Занданшатар бойкотировал заседание и призвал своих сторонников не участвовать в нём.

В ходе перерегистрации проголосовал 321 депутат, и председателем был избран Амарбаясгалан Дашзэгвэ, набравший 85,67% голосов. Заседание вёл депутат Бат-Эрдэнэ Жадамба, руководитель парламентской группы МНП, а заместителем председателя была г-жа Гангамөрөн Ганбаатар, член конференции.

Бат-Эрдэнэ Жадамба и Гангамөрөн Ганбаатар

Генеральный съезд МПП запланирован на 15 ноября.

