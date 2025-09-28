Минобороны России сообщило о массированном ударе по военным объектам в Украине

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Российские силы ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило в телеграм-канале Минобороны РФ.

Удар был нанесен оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям ВПК, используемым в интересах ВСУ. Целью служила также инфраструктура военных аэродромов.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — добавили в министерстве.

В ночь на 28 сентября в Киеве в Украине звучали взрывы, воздушную тревогу объявляли также в других регионах. В нескольких местах в украинской столице возникли пожары, город затянуло смогом.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что пострадали главным образом Киев и область, Запорожская, Хмельницкая, Сумская, Николаевская, Черниговская и Одесская области. По всей стране, по его словам, пострадали порядка 40 человек, в Киеве погибли четверо.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Зеленский после пожаров и взрывов заявил, что Украина продолжит наносить ответные удары по России, чтобы лишить ту возможностей зарабатывать и «принудить к дипломатии». Он также призвал к «жесточайшему давлению мира» на Россию.