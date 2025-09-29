В Монголии определили самую красивую девушку, которая представит свою родину на конкурсе Miss World

У Монголии появилась новая представительница на этапе конкурса Miss World.

ЭНХТУУЛ Баярсайхан, также известная как Эмили, была коронована как Miss World Mongolia-2026 по итогам национального мероприятия этого года.

Миссия нового конкурса «Miss Mongolia: Красота мира со смыслом» направлена ​​на обучение детей финансовой грамотности, а также на вдохновение их мечтаний и поддержку более светлого будущего.

Энхтуул или Эмили — юрист, писательница и модель, проживающая в Улан-Баторе.

Конкурс Miss World Mongolia проводится с 2005 года для отбора представительницы страны на конкурс Miss World. Среди прошлых победительниц — Баярцэцэг Алтангэрэл, обладательница наград «Талант» и «Зрительное голосование», а также участница 11-го полуфиналиста в 2016 году, что является наивысшим результатом для Монголии на сегодняшний день.

Энхтуул сменит Эрдэнэсувд Батбаяр, Miss World Mongolia-2025, которая представляла страну на 72-м конкурсе Miss World в Телангане.

Как Miss World Mongolia 2026 года, Эмили, как ожидается, представит свою страну на 73-м фестивале Miss World в 2026 году сказала: «Получение титула «Miss World Mongolia-2026» — один из самых памятных моментов в моей жизни. Представлять Монголию на мировой сцене — это благословение и огромная ответственность, и я глубоко благодарна всем за поддержку».

«Главная цель конкурса Miss World — не только внешняя красота, но и то, как мы помогаем обществу. Поэтому, в рамках моей гуманитарной миссии на этом конкурсе, детям начальной школы «Комплекс развития» были предоставлены книги и мультфильмы, соответствующие их возрасту и интересам, чтобы они лучше понимали важность управления финансами и экономии. Я продолжу рассказывать детям об этом, теперь уже как Miss World Mongolia», — заключила она.

Поздравляем!

