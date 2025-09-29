экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Gwangju 2025 World Archery: Монгольские лучники стали чемпионами мира в Корее

CentralAsia (MNG) -  

В Республике Корея проходит чемпионат мира по паралимпийской стрельбе из лука. Монголы завоевали титулы чемпионов мира в стрельбе из лука на 70 метров, олимпийском и паралимпийском виде спорта.

В женском командном зачете СЭЛЭНГЭ Дэмбэрэл и ОЮУН-ЭРДЭНЭ Буянжаргал завоевали золотую медаль, победив мощную команду Южной Кореи со счетом 6:0.

Смешанная команда Монголии также стала чемпионом мира, завоевав серебряную медаль и победив команду Италии со счетом 10:9 в борьбе на первенстве мира.

Напомним, 24 сентября спортсмены национальной сборной спортсменка Сэлэнгэ Дэмбэрэл и спортсмен Мөнхбаатар Намжилмаа квалифицировались для борьбы за золотую медаль в смешанном командном зачете соревнований.

источник: MiddleAsianNews

