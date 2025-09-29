Монгольская школьница Цэлмуун стала чемпионкой мира в Алматы

Цэлмуун Идэр

CentralAsia (MNG) -

Среди 115 девочек до 10 лет играют монгольские ученицы.

Лидирует в этой группе Нандинжигүүр Чинзориг (Монголия) - 6 из 6 очков.

В Алматы, Казахстан, продолжается чемпионат мира по шахматам среди кадетов 2025 года. С 19 по 30 сентября более 850 юных шахматистов из 88 стран будут бороться за титулы в категориях до 8, 10 и 12 лет. Монголия представляют 27 игроков.

Идет очень напряженная борьба за награды.

25 сентября 2025 года в рамках турнира прошёл чемпионат мира по решению шахматных композиций. Монголию представляла кандидат в мастера спорта школьница, 12-летняя Цэлмуун Идэр, игрок клуба «Босоо Ноён». Она стала чемпионкой мира в категории до 12 лет, набрав 29 из 30 возможных очков.

В прошлом году она завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по решению шахматных композиций и выиграла бронзу Кубка мира в преддверии чемпионата мира 2025 года.

слева: Нандинжигуур

Чемпионат мира по решению шахматных композиций (World Chess Solving Championship, WCSC) — ежегодное лично-командное соревнование по решению шахматных задач и этюдов, проводимое Всемирной федерацией по шахматной композиции (WFCC). Участники чемпионата должны решить ряд шахматных задач и этюдов за определённый промежуток времени. За правильное решение каждой композиции начисляются баллы. Команда или участник, показавший наивысший результат, в конце соревнования объявляется победителем.

источник: MiddleAsianNews

