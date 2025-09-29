Хурэлсух встретился с президентом США и Меланией Трамп

Хурэлсух Ухнаа, Дональд Трамп и Мелания Трамп. // фотограф Ган-Өлзий.Г

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретился в Нью-Йорке с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп.

23 сентября в Нью-Йорке от имени Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп был организован официальный прием по случаю 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

B мероприятии принял участие Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа.

Лидеры обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, акцентируя внимание на расширении взаимодействия в сферах экономики и торговли между двумя странами, а также затронули актуальные вопросы международной повестки.

