Хурэлсух встретился с президентом США и Меланией Трамп
// фотограф Ган-Өлзий.Г

CentralAsia (MNG) -  

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретился в Нью-Йорке с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп.

23 сентября в Нью-Йорке от имени Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп был организован официальный прием по случаю 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

B мероприятии принял участие Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа.

Лидеры обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, акцентируя внимание на расширении взаимодействия в сферах экономики и торговли между двумя странами, а также затронули актуальные вопросы международной повестки.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
