Монгольская MCS Investment и Узбекистан обсудили перспективы расширения сотрудничества

CentralAsia (MNG) -
Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ильзат Касимов провел переговоры с генеральным директором MCS Investment Ганбямбой Мягмаржавом для обсуждения текущего состояния сотрудничества и изучения перспективных направлений будущего партнерства, сообщает MiddleAsianNews.
На встрече было подчеркнуто, что укрепление деловых связей и реализация совместных инициатив откроют новые возможности для привлечения инвестиций и внедрения передовых технологий.
Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в таких стратегических секторах, как промышленность, энергетика, телекоммуникации и финансы, и подтвердили свою приверженность продолжению диалога и разработке конкретных инициатив для повышения взаимного интереса и обеспечения устойчивого роста.
MCS Investment, один из крупнейших конгломератов Монголии, осуществляет свою деятельность в широком спектре отраслей и играет значительную роль в экономике страны. Компания активно участвует в международных проектах и стабильно расширяет свое присутствие на зарубежных рынках, в том числе в Узбекистане.