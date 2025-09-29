Монгольская MCS Investment и Узбекистан обсудили перспективы расширения сотрудничества

Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ильзат Касимов провел переговоры с генеральным директором MCS Investment Ганбямбой Мягмаржавом для обсуждения текущего состояния сотрудничества и изучения перспективных направлений будущего партнерства, сообщает MiddleAsianNews.

На встрече было подчеркнуто, что укрепление деловых связей и реализация совместных инициатив откроют новые возможности для привлечения инвестиций и внедрения передовых технологий.

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в таких стратегических секторах, как промышленность, энергетика, телекоммуникации и финансы, и подтвердили свою приверженность продолжению диалога и разработке конкретных инициатив для повышения взаимного интереса и обеспечения устойчивого роста.

MCS Investment, один из крупнейших конгломератов Монголии, осуществляет свою деятельность в широком спектре отраслей и играет значительную роль в экономике страны. Компания активно участвует в международных проектах и ​​стабильно расширяет свое присутствие на зарубежных рынках, в том числе в Узбекистане.

