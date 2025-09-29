Разработан монгольский препарат, сочетающий в себе противодиабетические и кроворазжижающие свойства

Особое внимание уделено проекту «Уточнение некоторых фармакологических действий препарата Саппарин на основе традиционных медицинских знаний». Руководителем проекта была г-жа доктор Дэжидмаа Буянтогтох из Института традиционной медицины и технологий Академии наук.

Основная цель исследования — проверить и подтвердить его положительное влияние на свертываемость крови, метаболизм глюкозы и уровень липидов при диабете 2 типа.

доктор Дэжидмаа Буянтогтох

«Саппарин — это новый современный препарат, созданный на основе ингредиентов традиционной монгольской медицины. Основная цель исследования — оказать положительное влияние на свёртываемость крови, метаболизм глюкозы, уровень инсулина и жиров при диабете 2 типа», — пояснила доктор Дэжидмаа.

Разработка данного препарата была подтверждена исследованиями, проведёнными на экспериментальных животных для определения его фармакологических и биологических эффектов. Основные результаты исследования следующие:

Снижение уровня сахара в крови;

Инсулинорезистентность снизилась, а индекс HOMA-IR улучшился;

Повышение уровня белка GLUT4 и гликогена в мышцах, улучшение способности к хранению глюкозы;

Доказано, что он снижает свертываемость крови и разжижает ее;

Улучшает баланс жира, снижает ожирение и нормализует уровень холестерина и триглицеридов.

В исследовании приняла участие команда из трёх человек, сфокусированная исключительно на сахарном диабете 2 типа. Результаты исследования показали, что препарат «Саппарин» достиг своей конечной цели и показал положительные результаты по стандартным показателям.

Препарат пока не поступил в продажу и находится на стадии исследований и разработок. Следующим шагом станет проведение клинических испытаний на людях. Это лекарство экономически выгодно, может заменить другие лекарства и изготавливается из традиционных монгольских трав, поэтому важно предоставить населению дополнительные возможности.

Одной из уникальных особенностей препарата Саппарина является то, что, хотя он был разработан исключительно для разжижения крови, при испытаниях на диабете он оказал положительное влияние как на уровень глюкозы, так и на жировой обмен, что стало крупным прорывом.

Данное исследование проводилось в течение года, на него был выделен грант в размере ₮6 млн. Этот бюджет покрыл дорогостоящие расходы, такие как реагенты и специальное питание. Результаты исследования были опубликованы в зарубежном журнале, зарегистрированном в Scopus, что является важным достижением.

Это делает его не только разжижающим кровь средством, но и новым решением, которое можно использовать при диабете 2 типа. Если это будет доказано в клинической практике, пациенты смогут заменить два препарата (препараты для разжижения крови и противодиабетические препараты) одним лекарством каждый день, что будет и экономично, и удобно для пользователя.

Саппарин — это совершенно новый препарат, основанный на традиционных монгольских растительных ингредиентах, разработанный с использованием современных научных методов. Его уникальность заключается в том, что это не лекарство, а активные ингредиенты, прошедшие научную проверку и представленные в фармацевтической форме.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

