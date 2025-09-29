Монгольские конные лучники забрали большинство трофеев на ЧМ в КНР. Фото
В Улаанбутане (Внутренняя Монголия, Китай) прошёл Чемпионат мира по конной стрельбе из лука в условиях дикой природы ROYAL HUNTING («КОРОЛЕВСКАЯ ОХОТА»). Два дня напряжённых состязаний определили победителей.
Монгольские конные лучники успешно выступили в этом турнире и завоевали большинство медалей — в общей сложности 11, в том числе 4 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых.
Тем, кто показал лучшие результаты, вручили кубки, медали и сертификаты от партнеров чемпионата.
