Монгольские конные лучники забрали большинство трофеев на ЧМ в КНР. Фото

CentralAsia (MNG) -  

В Улаанбутане (Внутренняя Монголия, Китай) прошёл Чемпионат мира по конной стрельбе из лука в условиях дикой природы ROYAL HUNTING («КОРОЛЕВСКАЯ ОХОТА»). Два дня напряжённых состязаний определили победителей.

Монгольские конные лучники успешно выступили в этом турнире и завоевали большинство медалей — в общей сложности 11, в том числе 4 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых.

Тем, кто показал лучшие результаты, вручили кубки, медали и сертификаты от партнеров чемпионата.

источник: MiddleAsianNews

