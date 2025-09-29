Посольство США провело ежегодный «Межконфессиональный круглый стол» в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -

Посол Ричард Буанган провел свой ежегодный «Межконфессиональный круглый стол».

В мероприятии приняли участие лидеры таких религий, как буддизм, христианство, шаманизм, бахаи и синтоизм, которые поделились своими достижениями, а также обменялись идеями о том, как найти решения общих проблем, с которыми они сталкиваются.

«Для нас было честью провести ежегодный межконфессиональный круглый стол с представителями религиозных общин Монголии, чтобы поделиться достижениями и идеями по решению общих проблем. Монголия должна гордиться своей давней традицией защиты религиозной свободы и служить образцом религиозного многообразия, толерантности и мирного сосуществования в регионе. Обеспечение права каждого человека в Монголии и во всем мире свободно исповедовать свою веру и проповедовать ее, будет и впредь приоритетом для Соединенных Штатов», — заявил посол.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения