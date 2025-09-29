Батцэцэг встретилась с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом

CentralAsia (MNG) - В ходе встречи принца Фейсала и министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх был обсужден двусторонний статус отношений между двумя странами. Министры обсудили региональные и международные события, представляющие взаимный интерес, и усилия, предпринимаемые обеими странами для их решения.

Две страны подписали соглашение о взаимной отмене требований о краткосрочных визах для владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления отношений и сотрудничества между двумя странами и реализации ранее согласованных вопросов в рамках взаимодействия.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения