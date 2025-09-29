В Китае открыли самый высокий в мире мост

CentralAsia (CA) - Подвесной мост над ущельем Хуацзян в китайской провинции Гуйчжоу открылся для автомобильного движения. Расстояние от полотна моста до дна ущелья, по которому течет река Бэйпан, составляет 625 м, что делает новый мост самым высоким в мире. Об этом сообщает CNA.

Строительство моста через ущелье Хуацзян продолжалось три года и девять месяцев, стоимость проекта достигла 2 млрд юаней (около $280 млн). Длина сооружения составляет 2,9 км. Как заявили местные власти, новый мост сокращает время пути с одной стороны ущелья до другой «с двух часов до двух минут», а запуск этого проекта улучшает региональную транспортную сеть и «придает новый импульс экономическому и социальному развитию региона».

В той же провинции находится предыдущий мировой лидер среди мостов — мост Дугэ (565 м), который перекинут через ущелье с протекающим по его дну притоком реки Бэйпан. В целом, как утверждают китайские власти, в провинции Гуйчжоу находится почти половина из 100 самых высоких мостов мира.

