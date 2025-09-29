На Солнце произошла самая крупная за три месяца вспышка

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Самая крупная за последние три месяца вспышка произошла на Солнце 28 сентября, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«По поступившим данным, на восточном краю Солнца сегодня около полудня по московскому времени зарегистрирована импульсная вспышка класса M6.4. Максимум энерговыделения, согласно измерениям рентгеновского излучения Солнца, пришёлся на 11.43 мск. Событие стало крупнейшим с 19 июня, то есть более чем за три месяца. Все всплески активности, наблюдавшиеся после этой даты, проходили на более низком уровне», – уточнили учёные.

По их информации, взрыв произошёл на фоне растущей активности Солнца, об усилении которой сообщалось накануне. Число и мощность солнечных вспышек начали расти вечером 26 сентября. В субботу, 27 сентября, за сутки на звезде было зарегистрировано 19 вспышек. Сегодня с утра активность снизилась, что даже создало впечатление, что запасы энергии на звезде исчерпываются, однако новый взрыв, заметно превысивший по силе предыдущие, поставил эту оценку под сомнение.

«По поводу возможного влияния события на Землю информация пока противоречивая. Прямые наблюдения вспышки показывают, что в космос были выброшены большие объёмы плазмы, однако их скорости предварительно недостаточны для преодоления гравитации Солнца. С большой вероятностью уйти в межпланетное пространство они не смогут и через некоторое время опадут обратно на Солнце огненным дождём. Кроме того, событие, довольно сильно смещено относительно линии Солнце – Земля, что значительно снижает связанные с ним риски», – прокомментировали в лаборатории.

Вероятность дальнейшего усиления активности, в том числе выхода на вспышки высших X баллов, здесь пока оценивают как низкую и рассматривают произошедшее событие как неожиданное и плохо соответствующее наблюдаемым на Солнце запасам энергии. Хотя может значить и то, что математические модели принципиально неверно оценивают текущую ситуацию. В этом случае возможны сюрпризы, предупреждают учёные.