Песков: Путин ждет Токаева с визитом в ноябре

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Сейчас идет подготовка государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию, который состоится в ноябре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«С нетерпением ждем этого визита. Готовится солидный пакет документов»,— сказал Дмитрий Песков на медиафоруме в Алматы. Он отметил, что подготовка к визиту Токаева ведется по разным направлениям.

26 сентября пресс-служба президента Казахстана также сообщила, что Токаев и президент России Владимир Путин обсудили подготовку к предстоящему визиту главы Казахстана в РФ.

