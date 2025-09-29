Бывшая генпрокурор Туркменистана Курбанбиби Атаджанова скончалась в тюрьме

CentralAsia (TM) - Как сообщает Туркменский Хельсинкский Фонд по правам человека, в сентябре в Дашогузской женской колонии (Туркменистан) умерла 78-летняя Курбанбиби Атаджанова, занимавшая пост генерального прокурора Туркменистана с апреля 1997 по апрель 2006 года.

Курбанбиби Сенгреновна Атаджанова родилась в 1947 году в городе Теджене. Получив высшее юридическое образование, она прошла путь от помощника прокурора района до генерального прокурора страны. В апреле 1997 года президент Сапармурат Ниязов назначил ее на высший пост в прокуратуре республики.

За время руководства прокуратурой Атаджанова превратила надзорный орган в карательную систему. Пользуясь исключительным доверием Туркменбаши, она проводила масштабные репрессии, которые правозащитники сравнивали с преследованиями времен Ежова и Берии. Особенно жестокими были преследования после якобы несостоявшегося покушения на Ниязова в ноябре 2002 года, когда были арестованы сотни человек.

Однако 24 апреля 2006 года Атаджанова была арестована прямо в зале заседания кабинета министров. Ее обвинили в коррупционных преступлениях — у нее изъяли 13 жилых домов, кирпичный завод, мельницу, автопарк, более шести миллионов долларов и другое имущество. Затем ее лишили всех званий и государственных наград «за совершение порочащего проступка».

В декабре 2006 года Атаджанова вместе с дочерью была переведена в Дашогузскую женскую колонию. По иронии судьбы, она попала в ту же тюрьму, которую незадолго до ареста проверяла как генпрокурор и условия в которой называла «курортом». В колонии она содержалась в изолированном блоке для родственниц «врагов народа».

Дашогузская женская колония известна жестокими условиями содержания, где практикуются пытки, избиения и принудительный труд. По данным международных организаций, в учреждении и сегодня содержится свыше 2000 заключенных женщин.