Ситуация на рынке топлива в России: заправки закрываются, цены продолжают расти

CentralAsia (CA) - С 16 по 22 сентября цены на бензин в России ускорили рост до 0,62% после 0,45% неделей ранее. По данным Росстата, средняя стоимость литра топлива достигла 63,28 руб. Подорожал и дизель, прибавив 0,44%, что отражает общее усиление давления на топливный рынок, пишет Smart-lab.

Ускорение цен идёт уже несколько недель подряд. В начале сентября бензин прибавлял 0,55%, неделей ранее 0,30%, а в августе рост держался в пределах 0,4–0,6%. В результате с начала года бензин подорожал на 8,36% и обогнал общую инфляцию, которая, по данным Росстата на 22 сентября, составила 4,16%, почти вдвое. Дизельное топливо прибавило с января 3%.

Основные факторы связаны с перебоями в поставках и ремонтом нефтеперерабатывающих заводов после атак БПЛА, что больше всего ударило по югу страны, который потерял 14,2% АЗС. Уже более 360 АЗС прекратили работу, особенно сильно пострадал Крым, где закрылась почти половина заправок. К этому добавились высокие издержки на логистику и переработку, а также ожидания дальнейшего роста, которые подталкивают продавцов поднимать цены заранее.

Подорожание топлива быстро передается в экономику через логистику и торговлю, так как стоимость доставки товаров закладываются в конечные цены для потребителей. Если рост сохранится, он может добавить к инфляции до одного процентного пункта. Таким образом внутренний рынок топлива сейчас выступает главным источником инфляционного риска.

Правительство и регулирующие органы уже предпринимают меры: усиливается мониторинг рынка топлива, продлевается запрет на экспорт бензина для насыщения внутреннего рынка, обсуждаются механизмы регулирования маржи продавцов, возможны субсидии или компенсации для уязвимых отраслей. Кроме того, необходимо ускорить ремонт и восстановление НПЗ, диверсифицировать логистику и стимулировать резервные мощности.

При этом важно, что эффект от предпринимаемых мер проявится не мгновенно, в таком случае торможение котировок возможно ближе к концу осени. Freedom Finance Global ожидает, что в ближайшие 2–4 недели рост цен может замедлиться до 0,3–0,4 % в неделю, если внешние шоки не усилятся.