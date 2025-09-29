В Акорде объяснили кадровые перестановки в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай прокомментировал кадровые перестановки, которые происходят в стране последние дни.

Он назвал это «обычной кадровой ротацией» для усиления эффективности работы на важных направлениях государственной деятельности.

«В частности, глава государства в своём недавнем послании приоритетной задачей обозначил наращивание усилий по привлечению дополнительного объёма инвестиций в национальную экономику. Ответственность за эту важную сферу возложена на Мурата Нуртлеу, опытного дипломата. В качестве помощника президента он будет заниматься развитием контактов с представителями зарубежных государств на самом высоком уровне, а также с главами крупнейших иностранных компаний с целью ускоренного продвижения международного инвестиционного и торгового сотрудничества», – написал Желдибай.

Нуртлеу, который с апреля 2023 года занимал пост заместителя премьер-министра – министра иностранных дел, 26 сентября освободили от должности и назначили помощником президента по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству. Новым главой МИД стал Ермек Кошербаев.

Жаслан Мадиев получил должность заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития. На него возложена задача превращения Казахстана в цифровое государство.

«Президент дал ему разъяснения относительно предстоящей ответственной работы, имеющей стратегическое значение», – отметил Желдибай.

Что касается назначения депутата Мажилиса Жулдыз Сулейменовой министром просвещения, то она известна своей активной общественной деятельностью и обладает большим опытом работы в сфере образования, отметил Руслан Желдибай. На этой должности ранее был Гани Бейсембаев, которого уволили сегодня, 29 сентября.

