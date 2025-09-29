Дождь с переходом в снег ожидается в южной половине Казахстана

CentralAsia (KZ) - В ближайшие дни, с 30 сентября по 2 октября, холодный антициклон продолжит свое движение через территорию Казахстана, в связи с чем ухудшение погоды ожидается и в южных регионах, сообщает «Казгидромет».

1 октября в Жамбылской, Алматинской областях и области Жетысу, ночью 2 октября в Туркестанской области ожидается дождь с переходом в снег. Также прогнозируется понижение температуры воздуха днем 1 октября до +5+10 градусов, ночью 2 октября заморозки 1-3 градуса.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения