Трамп разрешил Украине бить дальнобойным оружием вглубь России, - Келлог

Президент США Дональд Трамп позволил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Об этом заявил специальный представитель американского президента Кит Келлог.

Отвечая на вопрос журналистки Fox News Джеки Хайнрих, санкционировал ли президент США такие удары, Келлог сказал: «Я думаю, что, прочитав то, что он [Трамп] сказал, а также то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ — да. Используйте возможность наносить удары вглубь. Нет ничего неприкосновенного».

На вопрос, передадут ли США Киеву ракеты Tomahawk с дальностью полета 2,5 тыс. км, которые ранее попросил предоставить президент Украины Владимир Зеленский, Келлог ответил, что окончательного решения по этому вопросу еще нет. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в Белом доме активно обсуждают возможность поставок Киеву крылатых ракет. «Окончательное решение относительно этого примет президент. Президент сделает то, что в наибольшей степени отвечает интересам США», — отметил Вэнс.

По данным источников The Telegraph, Зеленский попросил у Трампа Tomahawk в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН. Он отметил, что это поможет заставить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров. Позднее Зеленский сообщил, что Трамп пообещал подумать над его просьбой. Также украинский лидер допустил удары по центрам власти в России. «Им нужно знать, где находятся бомбоубежища, — сказал Зеленский о российских чиновниках. — Им это необходимо. Если они не прекратят войну, это [бомбоубежище] им в любом случае понадобится».

Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что украинские чиновники посетят Вашингтон на этой неделе, чтобы обсудить с министром обороны Питом Хегсетом возможность предоставления ВСУ ракет Tomahawk и другого дальнобойного оружия. При этом собеседники издания подчеркивали, что, хотя Трамп сказал Зеленскому, что он не против дальнобойных ударов, никаких обязательств на себя на этот счет он не взял. До этого администрация Трампа не позволяла Киеву использовать ракеты, в том числе ATACMS, для ударов по России.