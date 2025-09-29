Явка на парламентских выборах в Молдавии превысила 52%

CentralAsia (CA) - Явка на парламентских выборах в Молдавии составила 52,21%. В голосовании поучаствовали 1,6 млн человек, следует из данных молдавского ЦИК на 11:15 (по местному времени) после обработки 99,91% бюллетеней.

Правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) получила 50,16% голосов, что обеспечивает ей 53 депутатских места. Оппозиционный Патриотический блок набрал 24.19% голосов, избирательный блок «Альтернатива» — 8,02%, «Наша партию» — 6,24%. Все три партии в совокупности претендуют на 48 мандатов в парламенте республики.

Выборы завершились накануне. Они определят состав молдавского парламента, куда входит 101 депутат, на четыре года.