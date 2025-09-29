экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Оппозиция Молдавии отказалась признать результаты парламентских выборов и намерена их обжаловать
CentralAsia (CA) -  Оппозиция Молдавии не признает результаты парламентских выборов и будет их обжаловать. Об этом сообщил лидер блока оппозиционных партий Молдавии «Победа» Илан Шор.

«Выборов не было, это было назначение,— заявил Шор в эфире «Россия 24»,— Мы будем присоединяться абсолютно ко всем, кто будет бороться за снос этого режима». Оппозиция будет обращаться как в национальные, так и в международные инстанции. Лидер блока также сообщил о планах организовать акции протеста в Молдавии в ближайшие дни.

Илан Шор утверждает, что власти республики запугали до 20% избирателей, чтобы они не вышли голосовать. Кроме того, несколько оппозиционных партий не были допущены к выборам, добавил лидер блока.

Парламентские выборы в Молдавии завершились 28 сентября. Правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) получила 50,16% голосов, что обеспечивает ей 53 депутатских места. Оппозиционный Патриотический блок оказался на втором месте с 24,19% голосами и 27 мандатами. 

В парламенте Молдавии 101 место, депутатов избирают на четыре года. В день выборов ЦИК отстранила оппозиционную партию «Великая Молдова». Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон призвал все партии сегодня выйти на мирный протест. 

