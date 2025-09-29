В России предлагают прекратить выплачивать социальные пенсии мигрантам

- Азия и мир, общество
- 15:43, 29 сентября 2025
- Просмотров: 1433 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предлагает отменить социальные пенсии для мигрантов в России в целях ослабления нагрузки на федеральный бюджет. Об этом он заявил «Газете.Ru».
«Россия сейчас переживает ответственный момент. СВО, социальные, демографические и другие проблемы – все это требует огромных средств. Здесь каждая копейка на счету!», — подчеркнул он.
По словам Слуцкого, на этом фоне государство позволяет себе платить пенсии иностранцам, которые никак не участвовали в «строительстве нашей державы» и которые «зачастую презирают Россию и русских людей». Глава партии также отметил, что российские пенсионеры при этом «получают гроши».
В этой связи, считает ЛДПР, необходимо отменить «дармовую социалку» для приезжих.
Слуцкий сказал, что миграционный прирост в 2024 году достиг около 600 тысяч человек. По его словам, это рекордный показатель за 30 лет.
Как отмечается в пояснительной записке ЛДПР к предложению, мера направлена на защиту пенсионной системы от необоснованных социальных обязательств и снижение бюджетной нагрузки.
В 2024 году пенсии в России проиндексировали на 7,5%, а в 2025 году – на 14,75%, в результате чего средний размер пенсии составляет 15 456 рублей.
По закону, право на пенсию имеют среди прочих иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ не менее 15 лет и достигшие возраста 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины).
По состоянию на 1 сентября 2024 года в России пребывает 6 174 777 лиц иностранных граждан, информация о которых содержалась в государственной системе миграционного учета.