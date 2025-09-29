В КНБ заявили, что обнаружили похищенное по время Январских событий оружие

CentralAsia (KZ) - В сентябре Комитет национальной безопасности совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в городах Алматы, Шымкент, а также в Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях и в областях Улытау, Абай, Жетысу провел ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия.

«Изъято 62 единицы оружия, в числе которых 3 автомата Калашникова, 16 пистолетов, 43 ружья, 4 гранаты и более 4 тысяч боеприпасов. Идентифицировано 10 единиц оружия, похищенного в январе 2022 года», - заявили в КНБ.

Однако где именно и при каких обстоятельствах это оружие было изъято, в КНБ не уточнили.

Органы правопорядка на протяжении более трех лет периодически сообщают об обнаружении и изъятии похищенного во время Январских событий 2022 года оружия и боеприпасов. Но в апреле этого года в МВД заявляли, что правоохранительные органы изъяли гораздо больше оружия, чем было похищено во время Январских событий в 2022 году, но идентифицировать его как именно похищенное из оружейных магазинов во время Қаңтар, в полиции не могут.

Всего, по данным комитета нацбезопасности, с 2022 года КНБ изъято 608 единиц оружия, утраченных «в кризисный период». До этого в министерстве внутренних дел в ответ на запрос «Власти» сообщали, что до сих пор не найдены свыше 1,7 тыс. единиц оружия, похищенных во время Январских событий.

