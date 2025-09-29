экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ЦИК Молдавии сообщил о 236 нарушениях на парламентских выборах

CentralAsia (CA) -  На прошедших в Молдавии парламентских выборах выявили 236 нарушений, сообщила глава Центризбиркома республики Анжела Караман. Она ссылается на информацию генерального инспектората полиции.

В числе нарушений — случаи фотографирования бюллетеней, их повреждения и выноса с территории избирательного участка. Также выявили случаи запрещенной агитации, неразрешенное размещение избирательных афиш, подвоз избирателей и «разумные подозрения в избирательной коррупции», перечислила Караман, которую цитирует «РИА Новости».

Выборы в Молдавии закончились 28 сентября. Явка составила 52,2%. По предварительным данным, правящая партия «Действие и солидарность» получила 53 депутатских места, у оппозиции — 48 мандатов. 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com