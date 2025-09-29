ЦИК Молдавии сообщил о 236 нарушениях на парламентских выборах

На прошедших в Молдавии парламентских выборах выявили 236 нарушений, сообщила глава Центризбиркома республики Анжела Караман. Она ссылается на информацию генерального инспектората полиции.

В числе нарушений — случаи фотографирования бюллетеней, их повреждения и выноса с территории избирательного участка. Также выявили случаи запрещенной агитации, неразрешенное размещение избирательных афиш, подвоз избирателей и «разумные подозрения в избирательной коррупции», перечислила Караман, которую цитирует «РИА Новости».

Выборы в Молдавии закончились 28 сентября. Явка составила 52,2%. По предварительным данным, правящая партия «Действие и солидарность» получила 53 депутатских места, у оппозиции — 48 мандатов.