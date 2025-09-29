Заметное похолодание и дожди ожидаются по Узбекистану в середине недели

CentralAsia (UZ) - В последние дни сентября по Узбекистану сохранится сухая и тёплая погода с температурой +26…+29 градусов, местами до +31. Лишь по северу ожидается понижение до +17…+22 градусов, сообщает Узгидромет.

1−2 октября на всю территорию страны будет происходить заток прохладного и влажного воздуха с районов Казахстана.

1 октября по Каракалпакстану, северу Навоийской, Ташкентской областей пройдут дожди. 2 октября дожди ожидаются по областям Ферганской долины, а также ночью и утром по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям. 3 октября осадки продолжатся лишь в отдельных районах Ферганской долины.

Температурный фон 1−2 октября понизится на 8−10 градусов. В ночные и утренние часы столбик термометра опустится до +8…+13 градусов, а днём температура воздуха не будет превышать +18…+23 градусов. По северу прогнозируется понижение температуры ночью до +4…+9 градусов, днём — до +15…+18 градусов.

3 октября по большей части территории Узбекистана дневная температура повысится на 2−3 градуса.

По югу тёплая погода сохранится до 1 октября, а понижение температуры до +20…+25 градусов ожидается 2−3 октября.

Местами по Узбекистану возможно усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В Ташкенте: 28−30 сентября без осадков. 1 октября, ночью и утром 2 октября временами дождь. 3 октября без осадков.

Ветер восточный с переходом на западный 3−8 м/с, возможно усиление до 10−12 м/с.

Температура 29−30 сентября ночью составит +15…+17 градусов, днём — +26…+29 градусов.

1−2 октября температура ночью снизится до +8…+11 градусов, днём — до +18…+21 градусов.

3 октября ночью прогнозируется +8…+11 градусов, днём — +22…+24 градусов.