экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Суд в Тбилиси обязал Саакашвили выплатить более $3 млн в бюджет Грузии

CentralAsia (CA) -  Тбилисский городской суд обязал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и бывшего руководителя Специальной службы государственной охраны Теймураза Джанашия возместить в бюджет страны почти девять миллионов лари (3,3 миллиона долларов). Об этом сообщает «Грузия Online». 

В марте 2025 года суд в Тбилиси приговорил Саакашвили к девяти годам лишения свободы, признав виновным в растрате бюджетных средств в крупном размере. Джанашию суд признал виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и оштрафовал на 300 тысяч лари.

После этого Минюст Грузии подал к Саакашвили и Джанашии гражданский иск с целью возмещения похищенных денежных средств в размере девяти миллионов лари, поясняет «Грузия Online». 

Как уточняет Interpressnews, суд обязал Саакашвили и Джанашию совместно выплатить в госбюджет 8,3 миллиона лари. Кроме того, Саакашвили обязали выплатить дополнительно 631 тысячу лари.

Адвокат Михаила Саакашвили Бека Басилая, комментируя решение суда, заявил, что судебная система «подчиняется указаниям [основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины] Иванишвили». «Говорят, что Саакашвили должен возместить расходы, например, за то, что принял в Грузии Дональда Трампа или возложил цветы на могилу Вацлава Гавела. Что это значит? Мы не раз видели выборочные, политически мотивированные, совершенно необоснованные решения по делам Саакашвили. Теперь к этому добавилось финансовое преследование — хотят внести его в реестр должников. Куда бы мы ни обжаловали, там нас ждут те же судьи», — сказал он. 

Вскоре после решения по делу о растрате суд в Тбилиси также признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы. Дело было возбуждено после того, как Саакашвили, находившийся в розыске, 29 сентября 2021 года тайно вернулся из Украины в Грузию. 1 октября 2021 года бывшего президента арестовали.

С учетом всех вынесенных Саакашвили приговоров, как писало «Эхо Кавказа», он должен будет провести в заключении 12 лет и 6 месяцев — до 1 апреля 2034 года.

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com