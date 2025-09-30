+100 кг: Монголия выиграла последнюю золотую медаль Гран-при Циндао 2025. Видео

Тяжеловесы подарили великолепное шоу зрителям на стадионе Консон 28 сентября, как в женской, так и в мужской группах.

В финале последней категории Гран-при Циндао 2025 года Гончигсурэн Батхуяг (Mонголия) и Мариус Физель (Словакия) отдали все силы борьбе за золото.

Небольшая спешка и общая неподготовленность сделали их многочисленные атаки менее эффективными, чем хотелось бы спортсменам, но оба старались найти нужные моменты, и в итоге Гончигсурэн зацепил внешнюю ногу Физеля и отправил его на татами, где тот получил иппон. У него уже два золота турниров Большого шлема, а теперь в его копилке первое золото Гран-при.

В результате сборная Монголии завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, заняв 2-е место из 26 стран в общекомандном зачете.

Алишер Юсупов (Узбекистан) и Сынёб Ли (Корея) вели осторожную борьбу, которая лишь набирала обороты в последние полминуты. Юсупов лидировал с самого начала, с преимуществом в одно юко, но Ли не реагировал на это до самого конца.

За 30 секунд до конца матча Юсупов провёл мощную атаку, которая едва не принесла результат, но за 15 секунд до конца матча Юсупов атаковал, не будучи готовым к бою, и Ли воспользовался этим, ответив о-ути-гари на ваза-ари. Таким образом, Ли завоевал свою первую медаль Гран-при, обойдя олимпийского призёра.

Вторая борьба за бронзовую медаль стала напряженной борьбой между трехкратным победителем турниров Большого шлема Цэцэнцэнгэлем Одхуу (MGL) и представителем Китая Хайяном Ли, который был гораздо менее опытным, но имел поддержку болельщиков, и они хорошо сыграли свою роль. Цэцэнцэнгэл и Ли атаковали и уклонялись от ударов, заработав при этом по два штрафных. Они были наказаны не за отсутствие очков, а за мелкие нарушения. Однако по ходу поединка монгольский дзюдоист начал терять самообладание, и ложная атака принесла Китаю новую медаль.

