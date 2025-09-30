Индийский шахматный вундеркинд примет участие в престижном чемпионате Азии среди школьников U7 в Монголии

Лакш Сатьен Джайн (слева) с тренером Дургой Нагешем Гуттулой

CentralAsia (MNG) -

Это второе крупное международное выступление Лакша Сатьена Джайна в этом году, до этого он с гордостью представлял Индию на чемпионате мира по шахматам среди школьников в Сербии в начале 2025 года.

Лакш Сатьен Джайн, восходящий шахматный вундеркинд из Мумбаи, официально получил право представлять Индию на чемпионате Азии по шахматам среди школьников U7, который пройдет в Монголии с 24 октября по 1 ноября 2025 года.

Лакш, ученик Американской школы Бомбея, оттачивает своё мастерство под руководством известного тренера Дурги Нагеша Гуттулы в Мумбайском шахматном центре, расположенном в Русском доме на Педдер-роуд. Известный своим острым тактическим стилем, глубоким расчётом и бесстрашным подходом к игре, Лакш продолжает впечатлять тренеров и коллег исключительным пониманием игры.

«Лакш — будущий гроссмейстер, без сомнения, но я говорю это не просто так. Его тактическая глубина, позиционная зрелость и психологическая устойчивость уже сами по себе являются отличительными чертами гроссмейстера», — сказал тренер Дурга Нагеш Гуттула. «У него есть необходимые данные и склад ума, чтобы стать одним из самых молодых гроссмейстеров в Индии. Он изучает доску как ветеран и играет с ясностью и уверенностью, не свойственными его возрасту».

Лакш — постоянный участник национальных и международных шахматных турниров, регулярно участвующий в открытых рейтинговых турнирах в Индии и за рубежом. В прошлом месяце он блестяще выступил на рейтинговом чемпионате ФИДЕ по шахматам в Дели, где сразился с тремя соперниками более высокого рейтинга, продемонстрировав свою способность противостоять более опытным игрокам.

Его партии часто характеризуются агрессивным дебютом, точной тактикой в ​​середине игры и неустанным стремлением к инициативе, что делает его серьезным соперником даже для опытных игроков с рейтингом ФИДЕ.

Обладая сильным соревновательным духом, тренерской подготовкой мирового уровня и непоколебимой целеустремлённостью, Лакш уже прокладывает путь к блестящей шахматной карьере. В его долгосрочных амбициях — официальное получение звания гроссмейстера, представление Индии на шахматной Олимпиаде и участие в соревнованиях на высшем уровне мировых шахмат.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения