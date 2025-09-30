Госдеп США опубликовал заявление об инвестиционном климате Монголии на 2025 год

Соединенные Штаты призывают Монголию развивать экономику, ориентированную на частный сектор. Правительству Монголии необходимо продолжать совершенствовать правовую, нормативную и инвестиционную базу для привлечения отечественных и иностранных частных инвестиций.

Государственный департамент США опубликова л Заявление об инвестиционном климате в Монголии за 2025 год. Заявление за 2025 год представляет собой сбалансированную оценку потенциала и проблем, с которыми могут столкнуться американские инвесторы при изучении деловой среды Монголии.

Заявление об инвестиционном климате в Монголии за 2025 год также является источником информации для партнеров правительства Монголии в их работе по созданию справедливых условий ведения бизнеса как для американских, так и для монгольских инвесторов.

Как указано в Заявлении по Монголии 2025 года, «пограничный рынок и природные ресурсы Монголии предлагают потенциально прибыльные возможности для инвесторов, но необходимо проявлять осторожность из-за уязвимости страны к внешним экономическим и финансовым потрясениям, неэффективного разрешения споров и отсутствия вклада заинтересованных сторон в процесс нормотворчества, а также повышенного риска экспроприации».

Соединенные Штаты признают и высоко оценивают публичное признание Монголией важности предсказуемой и прозрачной нормативно-правовой базы для частного сектора.

Соединенные Штаты призывают Монголию принять законы и нормативные акты, которые будут способствовать выполнению этих государственных обязательств по созданию благоприятной среды для частного сектора, являющегося движущей силой динамичной и диверсифицированной экономики.

На встрече с Американской торговой палатой в Монголии посол США в Монголии Ричард Л. Буанган подчеркнул: «Экономический рост Монголии должен быть обусловлен частным сектором. Для достижения такого роста необходима правовая, нормативная и инвестиционная база, которая привлечет серьезные и ответственные отечественные и иностранные частные инвестиции».

