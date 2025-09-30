ЕБРР прогнозирует рост экономики Монголии на 5.5% в 2026 году

Экономическая активность в Монголии оставалась устойчивой в первой половине 2025 года, несмотря на ослабление активности в горнодобывающем секторе и ухудшение макроэкономической ситуации, сообщили в воскресенье местные СМИ со ссылкой на Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

В своем «Прогнозе развития экономик Центральной Азии на 2025 и 2026 годы» ЕБРР прогнозирует рост экономики Монголии на уровне 5.8 процента в 2025 году и 5.5 процента в 2026 году, сообщает MiddleAsianNews.

По данным ЕБРР, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Монголии вырос на 5.6 процента в первой половине 2025 года, что обусловлено главным образом значительным восстановлением в сельскохозяйственном секторе и продолжающимся расширением сектора услуг.

В настоящее время экономика Монголии в значительной степени зависит от горнодобывающей промышленности и экспорта минеральных ресурсов. Доля горнодобывающей продукции, такой как медь, железная руда и необработанное или полуобработанное золото, составила 93% от общего объема экспорта Монголии за первые восемь месяцев 2025 года.

