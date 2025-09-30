Монголия приступила к работе в качестве координатора Женевской группы стран, не имеющих выхода к морю

В связи с принятием Монголией на себя функций координатора Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (LLDC), которая состоится в Женеве 8 сентября 2025 года, первое совещание послов Группы состоялось в ВТО 24 сентября 2025 года.

В совещании приняли участие 20 из 32 членов Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, а представители 15 членов высказали свои мнения и выступили с заявлениями.

В своих выступлениях члены ВТО выразили благодарность Монголии за то, что она взяла на себя эту важную обязанность в преддверии 16-й Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД-16) и 14-й Министерской конференции ВТО.

Постоянный представитель, посол г-жа Гэрэлмаа Даваасурэн, предложила краткосрочные и долгосрочные планы Группы и призвала к активному участию в работе над проектом Совместной декларации, которая будет принята на Министерском круглом столе по проблемам развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в ходе ЮНКТАД-16 в октябре 2025 года.

Представители Отдела торговли и развития ВТО и Группы проектов и экономических вопросов ЮНКТАД приняли участие в совещании на уровне послов и представили краткие отчеты о текущей деятельности по решению уникальных проблем развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Члены Группы стран, не имеющих выхода к морю, согласились активно работать над реализацией Программы действий Азавы для стран, не имеющих выхода к морю, итогов Третьей конференции ООН для стран, не имеющих выхода к морю, инициировать Программу работы для стран, не имеющих выхода к морю, в рамках ВТО и создать Официальную рабочую группу стран, не имеющих выхода к морю, в рамках ВТО.

