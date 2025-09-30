Монголия выразила заинтересованность в расширении энергетических связей с Грузией

Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Инга Фаладзе встретилась с членами монгольской делегации, чтобы обсудить возможности сотрудничества в энергетическом секторе, сообщает MiddleAsianNews.

Фаладзе отметила прогресс Грузии в реформировании энергетического сектора с момента вступления в Европейское энергетическое сообщество в 2017 году. Она отметила достижения в либерализации рынка электроэнергии и подчеркнула важность планируемого проекта прокладки подводного кабеля по дну Черного моря, который соединит энергосистему Грузии с Европейским союзом и усилит роль страны как экспортера и транзитного узла электроэнергии.

Заместитель министра также подчеркнула значимость крупных инвестиционных проектов для повышения энергетической безопасности Грузии и общего развития сектора.

Монгольская делегация во главе с исполняющим обязанности статс-секретаря Министерства энергетики Ерэн-Өлзием Батмөнхом выразила глубокую заинтересованность в углублении сотрудничества с Грузией. В состав делегации вошли представители парламента Монголии, Министерства энергетики, регулирующей комиссии и сетевых операторов.

В ходе визита, организованного Азиатским банком развития, делегация провела встречи с представителями энергетического регулятора Грузии, государственной сетевой компании, оператора рынка электроэнергии, Грузинской энергетической биржей, Energo-Pro Georgia и Фондом развития энергетики Грузии.

