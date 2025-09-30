В юрточном районе Улан-Батора запущен финансируемый Китаем проект солнечной энергетики

слева: Амартувшин Амгаланбаяр, Мандуул Нямандэлэг, Матильда Димовска и Шэнь Миньцзюань

В районе Чингэлтэй города Улан-Батор состоялась церемония подписания соглашения по проекту, финансируемому Китаем в рамках Глобального фонда развития и сотрудничества «Юг-Юг» (GDSSCF), что ознаменовало начало крупной инициативы по модернизации юрточных районов с помощью солнечных фотоэлектрических систем.

В мероприятии в четверг приняли участие посол Китая в Монголии Шэнь Миньцзюань, постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Монголии Матильда Димовска, заместитель мэра Улан-Батора Амартувшин Амгаланбаяр и губернатор района Чингэлтэй Мандуул Нямандэлэг.

Посол г-жа Шэнь заявила, что проект принесет прямую пользу 500 домохозяйствам в юрточных районах города, известных как гэр кварталы, добавив, что Китай вносит вклад в благосостояние монгольского народа через GDSSCF.

Димовска подчеркнула значимость проекта, вспомнив свою первую зиму в Монголии, сильный холод и загрязнение в юрточных поселках. Проект, поддерживаемый Китаем, принесёт пользу живущим здесь людям. «Я выражаю глубокую благодарность правительству и народу Китая», — сказала она.

Амартувшин подчеркнул, что эта инициатива поможет ускорить переход Монголии с угольного отопления на солнечную энергию, что позволит улучшить состояние окружающей среды и здоровья населения, а также снизить загрязнение воздуха в Улан-Баторе.

В 2024 году ПРООН запустила пилотный проект, в рамках которого 69 домохозяйств в юрточных районах были оснащены солнечными фотоэлектрическими системами, оснащенными аккумуляторными батареями и электрическими теплонагревателями, интегрированными с модулем на базе искусственного интеллекта для мониторинга выбросов и генерации углеродных кредитов. Развивая этот проект, поддерживаемый GDSSCF в Чингэлтэе, он расширит доступ к чистой энергии для 500 домохозяйств, способствуя преобразованию юрточных районов Улан-Батора.

