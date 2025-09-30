Монголия и Перу подписали меморандум о взаимопонимании

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх встретилась с министром иностранных дел Республики Перу Элмером Шиалером в кулуарах сессии общих прений 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ​​ООН) 26 сентября 2025 года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

Министр Батцэцэг написала об этом на своей странице X.

«Мне выпала честь провести плодотворные переговоры с Его Превосходительством г-ном Элмером Гонсало Скиалером Сальседо, министром иностранных дел Республики Перу, о дальнейшем расширении и углублении двусторонних отношений и сотрудничества. В ходе встречи мы подписали Меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Монголии и Перу», – написала она.

«Монголия стремится к тесному сотрудничеству с Перу в целях развития нашего сотрудничества в политической, экономической, культурной, образовательной сферах, а также в многосторонних рамках в целях укрепления нашего взаимовыгодного и дружественного партнерства».

«Я уверена, что дружба и сотрудничество между нашими двумя странами и народами будут и дальше крепнуть, руководствуясь нашими общими целями и ценностями, и принесут ощутимые результаты в ближайшие годы», – написала Батцэцэг.

