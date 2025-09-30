экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия и Гватемала подписали меморандум о взаимопонимании

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх встретилась с министром иностранных дел Республики Гватемала Карлосом Рамиро Мартинесом Альварадо в кулуарах общих прений 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ​​ООН) 26 сентября 2025 года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

Министр Батцэцэг написала об этом на своей странице X.

«В ходе общих прений 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций я провела встречу с министром иностранных дел Республики Гватемала г-ном Карлосом Рамиро Мартинесом Альварадо. Мы обменялись мнениями по вопросам укрепления двусторонних отношений и расширения сотрудничества между нашими странами. В ходе встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Монголии и Министерством иностранных дел Республики Гватемала», — написала она.

«Заключение настоящего Меморандума устанавливает механизм консультаций между нашими министерствами иностранных дел с целью содействия сотрудничеству во взаимовыгодных областях, таких как торговля, культура, образование и туризм».

