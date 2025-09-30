Батцэцэг обсудила возможность обучения монгольских студентов в Сербии по стипендиальной программе

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх встретилась с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в кулуарах общих прений 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ​​ООН) 26 сентября 2025 года в штаб-квартире ООН.

Министр Батцэцэг написала об этом на своей странице X.

«Во время моего участия в общих прениях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций у меня была возможность встретиться с Его Превосходительством г-ном Марко Джуричем, министром иностранных дел Республики Сербия, где мы обсудили пути дальнейшего укрепления давних дружеских отношений между нашими двумя странами, включая возможность обучения монгольских студентов в Сербии по стипендиальным программам», — написала она.

«Кроме того, мы подписали Соглашение между правительствами Монголии и Республики Сербии о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов, которое закладывает прочную основу для наполнения наших двусторонних отношений новым содержанием и развития более тесного сотрудничества в будущем».

