экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Батцэцэг обсудила возможность обучения монгольских студентов в Сербии по стипендиальной программе

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх встретилась с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в кулуарах общих прений 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ​​ООН) 26 сентября 2025 года в штаб-квартире ООН.

Министр Батцэцэг написала об этом на своей странице X.

«Во время моего участия в общих прениях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций у меня была возможность встретиться с Его Превосходительством г-ном Марко Джуричем, министром иностранных дел Республики Сербия, где мы обсудили пути дальнейшего укрепления давних дружеских отношений между нашими двумя странами, включая возможность обучения монгольских студентов в Сербии по стипендиальным программам», — написала она.

«Кроме того, мы подписали Соглашение между правительствами Монголии и Республики Сербии о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов, которое закладывает прочную основу для наполнения наших двусторонних отношений новым содержанием и развития более тесного сотрудничества в будущем».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com