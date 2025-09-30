У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1
- 8:40, 30 сентября 2025
CentralAsia (CA) - У берегов Камчатки в 04:07 30 сентября произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
Эпицентр находится в 98 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегает на глубине 48 км.
В различных районах краевого центра землетрясение ощущалось силой до 5 баллов.
По предварительным данным, угроза цунами не объявлялась.
