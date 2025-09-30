На всей территории Афганистана отключили интернет

CentralAsia (CA) - Доступ к интернету пропал на всей территории Афганистана, сообщила служба мониторинга NetBlocks. Движение «Талибан», которое находится у власти в стране с 2021 года, объяснило отключение «предотвращением безнравственности».

NetBlocks передает, что в Афганистане также наблюдаются проблемы в работе мобильной связи.

17 сентября лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада запретил оптоволоконный интернет в афганской провинции Балх. Позднее запрет распространился на другие регионы. Правительство страны заявляло, что таким образом движение борется с распространением безнравственности.