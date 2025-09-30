Трамп и Нетаньяху согласовали план прекращения войны в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение по урегулированию конфликта в секторе Газа «очень и очень близко». Об этом он сообщил после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, где обсуждался новый мирный план американского президента для Ближнего Востока.

Выступая на пресс-конференции в Белом Доме, Трамп назвал этот день «историческим».

По его словам, если ХАМАС примет это предложение, то это означает «освобождение всех заложников в течение 72 часов» и «окончание самой войны».

Трамп также заявил, что Соединённые Штаты окажут Израилю «полную поддержку» в принятии мер по разгрому группировки, если она не примет предложенное мирное соглашение. Впрочем, он выразил уверенность в том, что ХАМАС «даст положительный ответ», в противном случае, как выразился глава Белого дома, «Израиль завершит работу сам».

В свою очередь, израильский премьер заявил, что согласен с планом американского президента.

«Я поддерживаю ваш план по прекращению войны в Газе, который позволит достичь наших военных целей», — сказал Беньямин Нетаньяху, добавив, что это предусматривает «ликвидацию военного и правительственного потенциала ХАМАС», а также «гарантирует, что Газа больше не будет представлять угрозы для Израиля».

Трамп и Нетаниягу не стали отвечать вопросы сотрудников прессы. После их выступления представители ХАМАС сообщили агентству Reuters, что пока не получили официальный документ с планом США. «ХАМАС пока официально не получил план, о нем ничего не известно, кроме публикации в СМИ», — заявил представитель ХАМАС.

Белый дом опубликовал «Полный план президента Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа» с отметкой о том, что в случае одобрения сторон, война в анклаве немедленно прекратится.

Мирный план из 20 пунктов

1. Газа будет «дерадикализированой зоной», «избавлена от терроризма».

2. Газа будет реконструирована.

3. Если обе стороны согласятся с этим предложением, война немедленно прекратится. Войска Израиля будут поэтапно выведены.

4. В течение 72 часов после публичного принятия Израилем этого соглашения все заложники, живые и погибшие, будут возвращены.

5. После освобождения всех заложников Израиль освободит 250 пожизненно заключенных и 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года. За каждого освобожденного израильского заложника Израиль передаст останки 15 погибших жителей Газы.

6. Члены ХАМАС, которые готовы сложить оружие, будут амнистированы. Те из них, кто захочет покинуть Газу, позволят выехать в другие страны.

7. После сделки сектору Газа окажут полную помощь в восстановлении инфраструктуры, включая разбор завалов и восстановление больниц.

8. Ввоз и распределение помощи в сектор Газа будет осуществляться без вмешательства сторон конфликта через ООН и ее агентства, Красный Полумесяц и другие международные организации, никак не связанные ни с одной из сторон.

9. Газой будет управлять временный «технократический» и «аполитичный» палестинский комитет, который будет состоять из «квалифицированных палестинцев» и «международных экспертов». Он будет работать под надзором нового международного переходного органа — «Совета мира». Этот орган возглавит Трамп, члены и главы других государств, включая бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

10. План экономического развития и восстановления Трампа разработает группа международных экспертов.

11. В Газе создадут специальную экономическую зону с льготными условиями для стран-участник.

12. Жителей не будут принуждать покинуть Газу. Те, кто решит уехать, позже смогут вернуться. «Мы будем поощрять людей, чтобы они оставались, и предлагать им возможность построить лучшую Газу», — говорится в плане.

13. ХАМАС и другие группировки будут отстранены от управления сектором Газа. Вся военная инфраструктура в анклаве будут уничтожена.

14. Региональные партнеры предоставят гарантии того, что ХАМАС и другие группировки будут выполнять взятые на себя обязательства, а «Новая Газа не будет представлять угрозы соседям.

15. США будут сотрудничать с арабскими и международными партнерами в создании временных Международных стабилизационных сил, которые будут немедленно развернуты в секторе Газа.

16. Израиль не будет оккупировать или аннексировать сектор Газа. Израильские войска постепенно выведут с территории Газы. Фактически ЦАХАЛ поэтапно передаст контроль над занятыми территории международным силам в рамках соглашения с переходной администрацией.

17. Если ХАМАС отложит или отклонит это предложение, вышеуказанные меры, в том числе операция по оказанию помощи, проведут на территориях, которые контролирует ЦАХАЛ и которые будут переданы под контроль международных сил.

18. Будет налажен «межконфессиональный диалог на основе толерантности и мирного сосуществования, чтобы изменить мышление палестинцев и израильтян и подчеркнуть пользу мира».

19. По мере восстановления сектора Газа и выполнения программы реформ Палестинской автономии «могут быть созданы реальные условия для самоопределения и создания государства, что соответствует стремлениям палестинского народа».

20. США инициируют диалог между Израилем и палестинской стороной, чтобы «согласовать политические шаги для мирного и процветающего сосуществования».