Путин подписал указ об осеннем призыве. В армию РФ призовут 135 тысяч человек
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан РФ на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Согласно указу, призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря 2025 года. В армию призовут 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

22 сентября заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что призывники в рамках осеннего призыва будут направляться в пункты дислокации для прохождения службы только на территории России и не будут задействованы в военных действиях в Украине.

Он также добавил, что осенняя призывная кампания будет проводиться с использованием Единого реестра воинского учета. Бумажные повестки также будут применяться для оповещения граждан в ходе призыва.

В 2024 году в ходе осеннего призыва в армию призвали 133 тысячи человек. Во время весеннего призыва 2025 года проходить службу отправили 160 тысяч человек.

