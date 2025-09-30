В результате циклона «Буалой» во Вьетнаме погибли 12 человек

CentralAsia (CA) - Тайфун «Буалой» во Вьетнаме унес жизни 12 человек, еще 17 — числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило местное издание VnExpress.

Больше всего жертв зафиксировано в северной провинции Ниньбинь. Там, в результате шторма, образовалось торнадо, из-за которого погибли шесть человек. В провинции Бакзянг без вести пропали члены экипажей двух рыболовецких судов. Из 13 человек, ушедших в море, лишь четверо вернулись на берег вплавь.

Жертвы есть также в провинциях Таньхоа, Хюэ и Дананг.

По данным китайского издания South China Morning Post, в преддверии шторма правительство Вьетнама эвакуировало более 28,5 тыс. человек.

«Буалой» пришел во Вьетнам с Филиппин, где, как сообщает VnExpress со ссылкой на правительство страны, погибли 24 человека. Максимальная скорость ветра, достигнутая тайфуном, составила 32,5 м/с. Уже придя на материк, тропический шторм бушевал около 13 часов, пока не перешел в тропическую депрессию.