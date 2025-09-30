экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В результате циклона «Буалой» во Вьетнаме погибли 12 человек

CentralAsia (CA) -  Тайфун «Буалой» во Вьетнаме унес жизни 12 человек, еще 17 — числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило местное издание VnExpress.

Больше всего жертв зафиксировано в северной провинции Ниньбинь. Там, в результате шторма, образовалось торнадо, из-за которого погибли шесть человек. В провинции Бакзянг без вести пропали члены экипажей двух рыболовецких судов. Из 13 человек, ушедших в море, лишь четверо вернулись на берег вплавь.

Жертвы есть также в провинциях Таньхоа, Хюэ и Дананг.

По данным китайского издания South China Morning Post, в преддверии шторма правительство Вьетнама эвакуировало более 28,5 тыс. человек.

«Буалой» пришел во Вьетнам с Филиппин, где, как сообщает VnExpress со ссылкой на правительство страны, погибли 24 человека. Максимальная скорость ветра, достигнутая тайфуном, составила 32,5 м/с. Уже придя на материк, тропический шторм бушевал около 13 часов, пока не перешел в тропическую депрессию.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com