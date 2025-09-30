экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане пресекли работу крупного теневого криптообменника

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане раскрыта деятельность теневого криптообменника RAKS exchange, правоохранители заблокировали 67 криптокошельков сервиса. Под заморозку попали цифровые активы на сумму 9,7 млн USDT, сообщило агентство республики по финансовому мониторингу (АФМ).

Общий оборот сервиса, согласно сообщению АФМ в Telegram-канале, составляет $224 млн. Казахстанское ведомство заявило о полном прекращении работы обменника.

По данным агентства, криптообменник применяли для отмывания преступных доходов более 200 наркошопов в России, Казахстане, Украине и Молдавии. 20 крупнейших маркетплейсов даркнета, сотрудничавших с RAKS exchange, обладают совокупной аудиторией более 5 млн пользователей.

Как следует из сообщения, в ходе крипторасследования было проанализировано свыше 4 тыс. криптовалютных кошельков. На профильных форумах в даркнете АФМ зафиксировало множественные жалобы наркошопов, сотрудничавших с обменником. Партнеры по преступной деятельности жалуются на невыполнение RAKS exchange финансовых обязательств.

