Путин и Рахмон поговорили по телефону

CentralAsia (TJ) - Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели телефонный разговор. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и международную повестку, сообщила пресс-служба таджикского лидеры.

«Главы государств также обсудили график предстоящих встреч на высшем уровне в двустороннем и многостороннем формате»,— говорится в сообщении пресс-службы Эмомали Рахмона.

В предыдущий раз лидеры России и Таджикистана созванивались 18 августа. В ходе беседы обсуждались итоги саммита с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, а также предстоящий визит Владимира Путина в Таджикистан: президент РФ 9 октября посетит республику, а 10 октября в Душанбе состоится заседание Совета глав государств СНГ.

