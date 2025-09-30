экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин и Рахмон поговорили по телефону
Эмомали Рахмон и Владимир Путин // Архивное фото
Эмомали Рахмон и Владимир Путин // Архивное фото

CentralAsia (TJ) -  Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели телефонный разговор. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и международную повестку, сообщила пресс-служба таджикского лидеры.

«Главы государств также обсудили график предстоящих встреч на высшем уровне в двустороннем и многостороннем формате»,— говорится в сообщении пресс-службы Эмомали Рахмона.

В предыдущий раз лидеры России и Таджикистана созванивались 18 августа. В ходе беседы обсуждались итоги саммита с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, а также предстоящий визит Владимира Путина в Таджикистан: президент РФ 9 октября посетит республику, а 10 октября в Душанбе состоится заседание Совета глав государств СНГ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com