Президент Мадагаскара распустил правительство из-за протестов

- 12:10, 30 сентября 2025
CentralAsia (CA) - Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил о роспуске правительства из-за протестов в стране, сообщает 2424.mg. Он обещает назначить нового премьер-министра через три дня.
«Я принял решение о прекращении полномочий нынешнего премьер-министра и возглавляемого им правительства. Они будут выполнять свои функции до назначения мной нового премьер-министра и формирования им правительства»,— сказал Радзуэлина в эфире TVM.
Жители Мадагаскара протестуют против длительных отключений электроэнергии и подачи воды. Верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк сообщил о минимум 22 погибших. Около 100 человек ранены. Власти пока не опубликовали официальной информации на этот счет.
Протесты начались в Антананариву на этой неделе. По данным Международного валютного фонда, лишь треть из 30 млн мадагаскарцев имеет доступ к электроэнергии. 24 сентября власти запретили в стране любые акции протеста. На следующий день жители начали выходить на улицы и громить магазины, банки, поджигать покрышки и кучи мусора. Произошло несколько взрывов, вспыхнули пожары в жилых кварталах.