В Москве в ходе рейда по хостелам задержали более 70 мигрантов

CentralAsia (CA) - Более 70 мигрантов были задержаны в ходе рейда по хостелам на юго-востоке Москвы, сообщает Росгвардия.

Операция прошла при участии сотрудников ОМОН «Авангард» и ОМОН «Меч» на транспорте Главного управления Росгвардии по Москве, которые оказывали содействие Следственному комитету, ФСБ и МВД России.

В ходе проверки, прошедшей в гостиницах на улице Шкулева, силовики проверили свыше 1 тыс. иностранных граждан. В результате рейда были выявлены 72 человека, которые нарушили миграционный режим и правила постановки на воинский учет.

Задержанных доставили в отделы полиции для дальнейшего разбирательства, уточнили в Росгвардии.